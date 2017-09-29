28 سبتمبر 2017 مـ / موافق 9 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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العميد حلا بالسكري

بتاريخ رياضة | الكاتب :

(أنحاء) – محمد الكاف :-

في افتتاح الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين التقى الاتحاد بالتعاون في ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة وانتصر الاتحاد بنتيجة ٢-١.

في مباراة كانت تحمل الكثير من الثقل الفني استطاع الاتحاد افتتاح التسجيل عن طريق اللاعب فهد الأنصاري في الدقيقة 19 من كرة ثابتة سددها باتقان واستمر الشوط الأول بالهجمات الاتحادية والتعاونية ولكن دون أن تترجم إلى أهداف.

وفي الدقيقة الثانية من الشوط الثاني استطاع عبد المجيد السواط تسجيل هدف التعادل التعاوني ولم يستغرق الاتحاد إلا 5 دقائق كي يسجل المحترف المصري كهربا هدف التقدم والفوز في الدقية ٥٢ من زمن المبارة وشهدت المباراة ضغط تعاوني كبير على مرمى الاتحاد ولكن دون جدوى.

وبذلك يرتفع رصيد الاتحاد النقطي الى ٧ نقاط في المركز الرابع والتعاون يبقى على رصيده ٥ نقاط في المركز العاشر.

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