28 سبتمبر 2017 مـ / موافق 9 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»النماص بدون متعهد نقل مدرسي.. والأهالي يطالبون بمحاسبة المقصرين
﻿

النماص بدون متعهد نقل مدرسي.. والأهالي يطالبون بمحاسبة المقصرين

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – فيصل البكري :-

اشتكى عدد من الأهالي بمحافظة النماص من عدم وجود متعهد نقل مدرسي، حيث يعاني الأطفال من الجنسين وسوف يضطرون للذهاب إلى المدارس على نفقتهم الخاصة أو سيرا على الأقدام، رغم الظروف الجوية القاسية للنماص ووعورة المسالك وتباعد القرى والمراكز وسوء الأحوال المادية لغالبية سكان تلك المراكز والقرى.

وقد فشلت إدارة التعليم في النماص في إيجاد ناقل مدرسي هذا العام، وقد تأكد ذلك، ويعود هذا التقصير إلى تخبط إدارة التعليم.

 وتعتبر هذه انتكاسة جديدة للمحافظة برمتها، ودليل واضح على أن النهضة التي تعيشها المحافظة والتي يقودها رئيس البلدية، يقابلها تراجع وتقهقر من إدارة التعليم التي تصم أذنيها عن الشكاوى التي تقدم لها من خلال حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي.

 ويطالب أهالي النماص بضرورة محاسبة المقصر، وتوضيح أسباب التقصير ومحاولة إيجاد حلول حتى تظل مسيرة النماء في المحافظة مستمرة دون أن يعكرها متهاون في عمله .

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق