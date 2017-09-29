28 سبتمبر 2017 مـ / موافق 9 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | سعودي يشكو احتجاز جامعة حريملاء لزوجته وعدم السماح لها بالخروج

بتاريخ أنحاء الوطن ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

اشتكى مواطن عبر مقطع فيديو من إقدام جامعة حريملاء على احتجاز زوجته في الحرم الجامعي ورفضهم خروجها إلا بحضوره من الرياض.

ونشر المواطن، ويُدعى “طلال السهلي” مقطعا وجه فيه تفاصيل شكواه لوزير التعليم الدكتور أحمد العيسى قائلاً: “مهوب منطق زوجتي محتجزة في جامعة حريملاء من الساعة ٩ ونص رافضين خروجها إلا إذا جيت من الرياض عشان أطلعها! أو تنتظر للساعة ٢ الظهر”.

وأوضح أن زوجته تبقى “محتجزة” في جامعة حريملاء من الساعة 9 صباحا، وحتى الساعة الثانية بعد الظهر، ويشترط المسؤولون بالجامعة لخروجها حضور ولي أمرها من الرياض.

وأضاف السهلي أنه ذهب إلى الشرطة لشكواهم، وهو الأمر الذي رفض رجال الأمن التدخل فيه، مشيرا إلى أنه حرر خطابا رسميا للمسؤولين في الجامعة للسماح لزوجته بالخروج في أي وقت، وهو ما رفضته الجامعة أيضا.

وأفاد بأن له ولزوجته ابنة صغيرة في البيت تبكي دائما فيما تكون أمها محتجزة بالجامعة ولا تستطيع الخروج إلا بحضوره من الرياض، واصفا هذا الإجراء بالمتعسف.

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