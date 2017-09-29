28 سبتمبر 2017 مـ / موافق 9 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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اتحاد الكرة: القرارات الصادرة من رئيس هيئة الرياضة عززت العمل

بتاريخ رياضة | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

شكر الاتحاد السعودي لكرة القدم، رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، على دعمه واهتمامه المباشر للقطاع الرياضي وكرة القدم خاصة.

وأشاد الاتحاد السعودي، بالقرارات الصادرة من هيئة الرياضة، مبيناً أنها عززت عمل الاتحاد وساهمت في تحفيز أعضائه لمواصلة العمل لخدمة كرة القدم في المملكة.

وأكد أعضاء الاتحاد السعودي، في خطاب تم رفعه عقب اجتماع المجلس اليوم أن ما حظي به الجميع في استقبال وتشرف بالسلام على الملك القائد خادم الحرمين الشريفين – حفظه – الله – والاستماع لتوجيهاته السديدة، كان له أبلغ الأثر في نفوس أعضاء الاتحاد نحو بذل المزيد من الجهد والعمل، متطلعين لتحقيق أفضل النتائج والظهور بما يليق بالرياضة السعودية.

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