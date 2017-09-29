29 سبتمبر 2017 مـ / موافق 9 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مأذون شرعي: يحق للمرأة اشتراط تأمين مركبة لها في عقد الزواج

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

أكد مأذون أنكحة بمدينة الطائف أن من حق المرأة اشتراط تأمين مركبة لها؛ على من يتقدم للزواج منها، كأحد شروط الزواج.

وأوضح المأذون الشيخ علي العطوي أن الاشتراطات المحرمة غير مسموح بتسجيلها في عقود الزواج، على أن يتولى المأذون كتابة سبب الرفض في العقد، لافتاً إلى أن اشتراط تأمين المركبة من الأمور المباحة، حسب “عين اليوم”.

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