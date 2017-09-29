29 سبتمبر 2017 مـ / موافق 9 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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رئيس “الأمر بالمعروف”: اختيار ولي الأمر في المسائل الخلافية يرفع الخلاف

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

أكد الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، أن تصرفات الإمام منوطة بالمصلحة وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز سائر في الرعية لتحقيق المصالح ودفع المفاسد.

وقال السند في تغريدات نشرها حساب الرئاسة العامة بتويتر، تعليقًا على الأمر السامي القاضي بمنح رخصة قيادة للرجال والنساء على حد سواء: رجوع ولي الأمر إلى هيئة كبار العلماء يدل على المنهج القويم الذي سار عليه قادة هذه البلاد منذ عهد المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن- يرحمه الله-.

وأضاف “أن من المقرر شرعًا أن اختيار ولي الأمر في المسائل الخلافية يرفع الخلاف، وحينئذ يجب السمع والطاعة فيما اختاره في ذلك”.

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