29 سبتمبر 2017 مـ / موافق 9 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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نجل مؤلف النشيد الوطني يكشف تفاصيل حالة والده الصحية.. ويؤكد: منعت عنه الزيارة

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

كشف نجل مؤلف النشيد الوطني الشاعر إبراهيم خفاجي عن تفاصيل وأسباب الانتكاسة الصحية التي تعرض لها مؤخراً وتطورات حالته، لافتاً إلى أن والده يرقد منذ أربعة أيام بمدينة الملك عبدالله الطبية في مكة المكرمة بسبب أمراض القولون والقرحة والنزيف الداخلي.

وبّين ثامر خفاجي أن الفريق الطبي المعالج لحالة والده منع الزيارة عنه بسبب تدهور حالته الصحية، موضحاً أن اشتداد المرض على والده تسبب في حدوث نزيف داخلي له نقل بسببها من منزلهم بحي العزيزية عن طريق الهلال الأحمر للمستشفى.

ولفت إلى أن والده تعرض إلى نوبتين في القلب خلال تنويمه بالمستشفى؛ الأمر الذي استدعى نقله إلى مدينة الملك عبدالله الطبية ووضعه على أجهزة التنفس الصناعي ومنع الزيارة عنه، حسب “سبق”.

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