29 سبتمبر 2017 مـ / موافق 9 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مصر.. المؤبد لمرشد الإخوان و 3 آخرين في أحداث عنف بني سويف

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

(أنحاء) – وكالات : ــ

قضت محكمة جنايات بني سويف، الخميس، بمعاقبة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان، و3 آخرين بالسجن المؤبد، في محاكمتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث عنف بني سويف”.

ووجهت المحكمة تهم حرق مركز شرطة ببا ومقر الشهر العقاري ومدرسة الراهبات عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة يوم 14 أغسطس 2013.

يُحاكم في القضية 93 متهما، منهم 25 محبوسا و67 فارا.

وشمل قرار الإحالة قيادات بجماعة الإخوان وبرلمانيين سابقين، بينهم عبد العظيم الشرقاوي عضو مكتب الإرشاد، ونهاد القاسم عبد الوهاب أمين حزب الحرية والعدالة بالمحافظة، وسيد هيكل وخالد سيد ناجي عضوا مجلس الشورى السابقان، وعبد الرحمن شكري عضو مجلس الشعب السابق.

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