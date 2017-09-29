صورة متداولة لوثيقة زواج حديثة تحوي شرطاً بشراء سيارة للعروس وتمكينها من القيادة

(أنحاء) – متابعات : ــ
أظهرت صورة متداولة لوثيقة عقد زواج حديث تضمنها شرطاً بإلزام الزوج بشراء سيارة للعروس مع تمكينها من القيادة، وذلك بعد أيام من صدور الأمر السامي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة.
وبّينت الصورة وثيقة الزواج وقد أدرجت فيها عدة شروط في مقدمتها بيت مستقل للزوجة وسيارة باسمها، إلى جانب تمكينها من إكمال دراستها الجامعية، وعدم منعها من الوظيفة أو قيادة السيارة.
وأثارت الصورة جدلاً بين متداوليها في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر بعضهم أن الأمر طبيعي وحق مشروع للزوجة، فيما رأى آخرون أن الشروط مبالغ فيها.