29 سبتمبر 2017 مـ / موافق 9 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية: السن القانوني للحصول على رخصة قيادة للمرأة 18 عامًا

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

كشف المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي عن السن القانوني الذي يمكن المرأة من الحصول على رخصة القيادة، موضحاً أن القرار السامي واضح في تطبيق أحكام نظام المرور ولوائحه على الذكور والإناث على حد سواء، و«بالتالي السن المطبقة على مستوى العالم هو 18 من العمر، وهذا هو السن الذي يحق للشخص على الحصول على رخصة القيادة والقيادة في المملكة”.

وقال اللواء التركي في مداخلة تلفزيونية على شاشة العربية اليوم، «إن رجال الأمن متواجدون على كافة الطرق في المملكة، وأنهم يتعاملون مع المرأة، كونها حاضرة باستمرار بالسيارة كمستفيدة، مشيراً إلى أنهم لن يجدوا أي مصاعب في التعامل مع المرأة عندما تبدأ بممارسة القيادة.”

وعن موافقة ولي الأمر عند استخراج الرخصة، أوضح التركي أن “القرار نص على تشكيل لجنة لوضع الضوابط، مضيفاً «يجب أن لا نستبق الأحداث، أنا شخصياً لا يتوفر لدي معلومات عن هذا، وعلينا أن ننتظر استكمال اللجنة المشكلة لمسؤولياتها وستصدر القرارات اللازمة لاعتماد الضوابط التي يعتمدها ولاة الأمر بما ينسجم مع الشريعة الإسلامية والقيم المجتمعية”.

واعتبر أن تأكيدات وزير الداخلية عن «أن قيادة المرأة للسيارة سيُحوّل سلامة المرور إلى ممارسة تربوية تؤدي للحد من الخسائر البشرية والاقتصادية الناجمة عن الحوادث» تنطلق من المسؤولية التربوية للمرأة وقناعته بأهمية دور المرأة في تربية النشء على القواعد السليمة للقيادة.

وأضاف «وزير الداخلية يرى في القرار السامي أنه يمثل دفعة كبيرة لجهود وزارة الداخلية للارتقاء بمستوى سلامة المرور في المملكة، من خلال البعد التربوي»، حسب “عكاظ”.

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