أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية: السن القانوني للحصول على رخصة قيادة للمرأة 18 عامًا
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