29 سبتمبر 2017 مـ / موافق 9 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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بعد بلوغ القاصرين من ورثة القتيل.. “الداخلية” تنفذ حكم القتل قصاصاً بحق جان قتل سعودياً في سكاكا

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

سكاكا – واس :-

نفذت وزارة الداخلية اليوم الجمعة حكم القتل قصاصاً في منطقة الجوف بحق حمدان بن سمر بن عجران الرويلي – سعودي الجنسية – لإقدامه على قتل / عطية بن عشوي بن فريح الرويلي – سعودي الجنسية – ، وذلك بإطلاق النار عليه مما أدى إلى وفاته بسبب خلاف بينهما.

وبحسب بيان للداخلية، فقد تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً مؤجلا تنفيذه لحين بلوغ القاصرين من ورثة القتيل وأيد الحكم من مرجعه ثم ألحق بصك الحكم بلوغ القاصرين ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص من الجاني وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه، وتم تنفيذ حكم القتل قصاصا بالجاني اليوم في مدينة سكاكا بمنطقة الجوف.

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