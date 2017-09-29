29 سبتمبر 2017 مـ / موافق 9 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الرياض.. إعفاء قائد مدرسة لعدم انتظام معلميها في أول يوم دراسي

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أصدر مدير عام التعليم بمنطقة الرياض عبدالله المانع قراراً، أعفى بموجبه قائد مدرسة تابعة لتعليم قرطبة بشرق الرياض، وذلك للفوضى التي شهدتها المدرسة في أول يوم من العام الدراسي الحالي وعدم انتظام معلميها.

وتضمن قرار مدير تعليم الرياض، الذي كان قد حذر من التهاون في العملية التعليمية، توجيه قائد المدرسة المعفي ليشغل منصب وكيل مدرسة ابتدائية أخرى بشرق الرياض، وفقاً لـ”الحياة”.

وكان وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى أعفى في وقت سابق قائد مدرسة بتبوك بعد انتشار مقطع فيديو يظهر تمزيق عدد من الطلاب لكتب المقررات الدراسية بجوار المدرسة، فيما أعفي عددٌ من وكلاء المدارس ومسؤولو التعليم بعددٍ من المناطق والمحافظات لأسباب مختلفة.

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