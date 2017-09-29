29 سبتمبر 2017 مـ / موافق 9 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»فيديو | طفل مصري يثير ذهول طيار داخل قمرة القيادة بمعلوماته الدقيقة عن أنظمة الطيران
﻿

فيديو | طفل مصري يثير ذهول طيار داخل قمرة القيادة بمعلوماته الدقيقة عن أنظمة الطيران

بتاريخ فيديو ،هنا و هناك | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أظهر مقطع فيديو متداول طفلاً مصرياً وهو يتحدث مع كابتن طيار داخل قمرة القيادة بمعلومات دقيقة حول أنظمة الطيران والتحكم بالطائرات، ما أصاب الكابتن ومساعديه بالذهول.

وبدا في الفيديو الطفل ويدعى “آدم” وعمره 5 سنوات يتحدث باللغة الإنجليزية للكابتن حول بعض أدوات الطائرة وكيفية عملها، وما ينبغي القيام به في بعض حالات الطوارئ عند عدم نزول عجلات الطائرة وغير ذلك.

وأوضح الكابتن ويدعى سامر أنه بعد هبوطهم في مطار الرباط بالمغرب أخبرته المضيفة بأن طفلاً يريد لقاءه، فرحب به، مبيناً وفقاً لموقع “العربية.نت” أنه عندما دخل الطفل بدأ يتحدث معه باللغة الإنجليزية فظن أنه أمريكي.

وأضاف أن الطفل أذهله بالمعلومات الدقيقة التي يعرفها عن الطيران وأنظمته، وعندها طلب منه التوقف لحين فتح كاميرا جواله لتصوير المحادثة معه.

وقال إنه توقع أن يكون أحد والدي الطفل يعمل في مجال الطيران، غير أنه فوجئ عند لقاء والد الطفل بأنه ليس له أي علاقة بالطيران، مضيفاً أنه عرف أن والد الطفل مصري وأمه مغربية.

وأبان أن والد الطفل أخبره بأن “آدم” يتابع البرامج الخاصة بالطيران بشغف كبير، مبيناً أنه طلب من والد الطفل الاهتمام بموهبة الطفل وهوايته، وأن يعمل على تطويرها له.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق