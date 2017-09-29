29 سبتمبر 2017 مـ / موافق 9 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | تعرف على تكلفة تصنيع آيفون الجديد

بتاريخ التكنولوجيا ،فيديو | الكاتب :

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