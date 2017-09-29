29 سبتمبر 2017 مـ / موافق 9 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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السفير السعودي بالمنامة: يمكن للسعوديات قيادة السيارة وعبور جسر الملك فهد للبحرين

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أوضح السفير السعودي لدى البحرين عبدالله بن عبدالملك آل الشيخ، أنه عند تطبيق قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة في المملكة، سيحق للمرأة السعودية أو البحرينية قيادة السيارة وعبور جسر الملك فهد من وإلى السعودية.

وأكد السفير السعودي، بحسب صحيفة “أخبار الخليج” البحرينية، أنه بعد التطبيق لن تكون هناك قيود على قيادة البحرينية للسيارة بمفردها في شوارع السعودية، مشيراً إلى أن أنظمة المرور لا تفرق بين الرجل والمرأة، مبيناً أن قيادة المرأة للسيارة سلوك لا يتعارض مع الشرع.

وعن سفر المرأة السعودية بمفردها إلى الخارج أوضح آل الشيخ، أن سفر المرأة السعودية إلى الخارج أمر تحكمه أنظمة أخرى ولا علاقة له بأنظمة المرور وقيادة المركبة.

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