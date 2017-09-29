29 سبتمبر 2017 مـ / موافق 9 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»المدينة المنورة.. اختفاء فتاة عشرينية في ظروف غامضة
﻿

المدينة المنورة.. اختفاء فتاة عشرينية في ظروف غامضة

بتاريخ حوادث | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

اختفت فتاة تبلغ من العمر 27 عاماً في ظروف غامضة، بعد خروجها من منزل ذويها في أحد أحياء المدينة المنورة يوم الثلاثاء الماضي.

وأوضح خال الفتاة أن ابنة شقيقته المختفية لا تحمل أي إثبات أو هاتف جوال، لكونها أمية لا تقرأ ولا تكتب، لافتاً إلى أن أسرتها تعيش في حالة نفسية سيئة جداً، بعد البحث عنها في عدة أماكن دون جدوى.

وأشار إلى أن الفتاة خرجت من المنزل ظهر الثلاثاء الماضي، وجرى تسجيل بلاغ في الشرطة، والبحث عنها بالمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية، بحسب “سبق”.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق