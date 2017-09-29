29 سبتمبر 2017 مـ / موافق 9 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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جامعة الملك سعود: 4500 موقف جاهز لاستقبال سيارات الطالبات ومنسوبات الجامعة

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أكد مدير جامعة الملك سعود بدران العمر جاهزية المدينة الجامعية للطالبات لتطبيق الأمر السامي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة.

وقال العمر إن مدينة الطالبات بها أكثر من 4500 موقف للسيارات، وهي جاهزة لاستقبال سيارات الطالبات ومنسوبات الجامعة.

يشار إلى أن مدير جامعة الطائف أصدر قبل يومين توجيهات لإدارة التشغيل والصيانة بالجامعة للبدء في إعداد المخططات اللازمة لتهيئة مواقف للطالبات وعضوات هيئة التدريس بالجامعة، على أن يكتمل العمل بالمشروع مع بداية العام الدراسي المقبل.

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