29 سبتمبر 2017 مـ / موافق 9 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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شرطة الشرقية تعلن القبض على الشاب الذي هدد النساء بحرق سياراتهن

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أعلنت شرطة المنطقة الشرقية القبض على شاب ظهر في مقطع فيديو، وهو يهدد النساء اللاتي يقدن بحرق سياراتهن.

وأوضح المتحدث الرسمي لشرطة المنطقة الشرقية، العقيد زياد الرقيطي، أنه تم إلقاء القبض على الشاب بعد توجيه أمير المنطقة الشرقية، لافتاً إلى أنه مواطن عشريني وتمت إحالته للنيابة العامة لتطبيق النظام بحقه.

وكان مقطع فيديو متداول، ظهر فيه الشاب وهو يوجه تهديدات للنساء بعد صدور الأمر السامي بتمكينهن من استخراج رخص لقيادة المركبات، حيث قال إنه سيحرق سيارة أي امرأة يصادفها وقد تعطلت سيارتها.

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