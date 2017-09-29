29 سبتمبر 2017 مـ / موافق 9 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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وفاة وإصابة 4 أطفال إثر حريق اندلع في شقتهم بجدة

بتاريخ حوادث | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

توفيت طفلتان عمر إحداهما 4 سنوات وعمر الأخرى 5 سنوات، فيما أصيبت طفلتان أخريان “6،3 سنوات”، جراء اندلاع حريق في شقة سكنية بحي الروابي في مدينة جدة.

وقال الدفاع المدني بمحافظة جدة، إن فرق الإطفاء التابعة له وفرق الإسعاف التابعة للهلال باشرت حادثة الحريق وتمكنت من إخماد النيران، التي أسفر اندلاعها عن حالتي وفاة وحالتي إصابة.

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