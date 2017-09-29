29 سبتمبر 2017 مـ / موافق 9 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»الشيخ الشثري: “الرؤية الشرعية” ليست مستحبة ولكنها مباحة
﻿

الشيخ الشثري: “الرؤية الشرعية” ليست مستحبة ولكنها مباحة

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

قال المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء الدكتور سعد الشثري أن الرؤية أو النظرة الشرعية من الخاطب إلى المخطوبة ليست من الأمور الواجبة أو المستحبة، وإنما هي من الأمور المباحة.

وأشار إلى أنه لا حرج في استخدام وسائط التواصل الاجتماعي في تحقيق النظرة الشرعية بين الفتاة وخاطبها، ولكن بشرط معين.

وأشار “الشثري” في رده على سائله من خلال برنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، أنه إذا كان الشخص سيطالع الصورة عبر هذه الوسائط لمرة واحدة ثم تختفي الصورة بعدها فلا حرج في ذلك.

وأضاف أما إذا الوسيلة المستخدمة للرؤية تُبقي الصورة وتحفظها، فإنه لا يوصي بفعل ذلك، لأن بقاء الصورة عند الخاطب قد يترتب عليه ما يترتب.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق