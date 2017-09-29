29 سبتمبر 2017 مـ / موافق 9 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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إقليم كردستان يرفض تسليم المواقع الحدودية لبغداد

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

(أنحاء) – وكالات :-

رفضت حكومة إقليم كردستان العراق تسليم السيطرة على المعابر الحدودية للحكومة المركزية في بغداد، حسب ما أفاد مسؤول في حكومة كردستان.

وكان البرلمان العراقي، صوت الأربعاء، على إقفال المنافذ الحدودية الخارجة عن سلطة الدولة العراقية. ويوجد أربعة منافذ حدودية للإقليم، اثنان مع إيران، واثنان مع تركيا.

كما يبدأ الحظر الجوي على الطيران في أجواء الإقليم الساعة السادسة من مساء اليوم بتوقيت أربيل، ويشمل مطاري أربيل والسليمانية، وأعلنت مديرة مطار أربيل، تالار فائق صالح، تعليق جميع الرحلات من الساعة السادسة من مساء اليوم.

وشهدت الساعات الأخيرة مغادرة واسعة للمواطنين والأجانب والعمال الأجانب والعاملين في المنظمات الإنسانية من الإقليم.

كذلك أعلنت شركات طيران مصرية ولبنانية وإماراتية وأردنية وتركية وإيرانية وقطرية تعليق رحلاتها إلى مطاري أربيل والسليمانية بناء على طلب الحكومة العراقية.

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