29 سبتمبر 2017 مـ / موافق 9 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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بعد حبسه بغرفته لمدة 8 سنوات.. صحة المدينة تنقل مصابًا بداء الفيل للمستشفى بمشاركة الدفاع المدني | صور

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

نقلت الفرق الصحية بالمدينة المنورة العم محمد رضا المريض المصاب بداء الفيل من منزله إلى مستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة، بمشاركة الدفاع المدني.

حيث وجه مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة عبدالحميد الصبحي، بتشكيل فريق طبي مكون من عدد من الأطباء؛ للوقوف على الحالة في المنزل وتقديم الإسعافات الأولية لها تمهيداً لنقلها إلى المستشفى.

وكان العم رضا قد صور مقطع فيديو أوضح فيه أن داء الفيل أقعده في غرفته لمدة 8 سنوات، حيث تسبب المرض في تضخم قدميه، ووصول وزنه إلى 400 كجم، مناشداً الجهات المختصة بمساعدته على العلاج.

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