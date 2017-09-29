29 سبتمبر 2017 مـ / موافق 9 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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تقارير تكشف عن تراجع تحويلات الأجانب بنحو 7.7 مليار ريال منذ بداية العام

بتاريخ اقتصاد | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

تراجعت كشفت تقارير عن تراجع تحويلات الأجانب مُنْذُ مطلع العام الحالي أَي خلال ثمانية أشهر  بنحو 7.7 مليار ريال، بما يعادل 2.06 مليار دولار، حيث بلغت التحويلات خلال الفترة نحو 94.84 مليار ريال، مقارنة بنحو 102.59 مليار ريال للفترة ذاتها من العام الماضي 2016، بنسبة تراجع بلغت نحو 7.55%.

ووَفْقَاً للتقارير، فقد تراجعت تحويلات الأجانب خلال شهر أغسطس الماضي بنحو 2.3%، على أساس سنوي، حيث بلغت نحو 12.54 مليار ريال مقارنة مع 12.84 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الماضي، بفارق بلغ 297.4 مليون ريال، وَفْقَاً لـ”الاقتصادية”.

وارتفعت تحويلات الأجانب على أساس شَهْري، حيث ارتفعت خلال شهر أغسطس بنحو 11% عما كانت عليه خلال شهر يوليو السابق البالغة 11.28 مليار ريال بفارق بلغ 1.25 مليار ريال، مع الأخذ في الاعتبار أن ارْتِفَاع تحويلات أغسطس يَأْتِي بعد تراجع كبير بتحويلات شهر يونيو الماضي، حيث تراجعت بنحو 20% على أساس شَهْري وبنحو 43.2% على أساس سنوي، حيث سجلت التحويلات حينها أكبر تراجع على الإطلاق.

وتعد تحويلات الأجانب لشهر يونيو لعام 2016 هي الأعلى على الإطلاق، حيث بلغت 15.8 مليار ريال.

وبلغت قيمة تحويلات الوافدين خلال العام الماضي 2016 نحو 151.89 مليار ريال مقارنة بـ 156.9 مليار ريال خلال العام السابق له 2015 مسجلة تراجعاً نسبته 3% بما يعادل نحو خمسة مليارات ريال، وهي تعد أول تراجع لها بعد نمو متواصل لمدة 11 عَامَاً وتحديداً مُنْذُ عام 2005 حتى نهاية عام 2015.

في المقابل، ارتفعت تحويلات المواطنين إلى الخارج على أساس سنوي خلال أغسطس الماضي بنحو 39.1%، حيث بلغت 6.76 مليار ريال، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي البالغة 4.86 مليار ريال لتسجل فارقاً بلغ 1.9 مليار ريال.

وعلى أساس شَهْري، فقد ارتفعت أَيْضَاً تحويلات المواطنين إلى الخارج بنحو 1.03 في المائة، أو ما يعادل 69.1 مليون ريال، حيث بلغت في الشهر السابق له نحو 6.69 مليار ريال.

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