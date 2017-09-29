ملتقى “إعلاميون” يواكب القرار الملكي التاريخي بندوة “قيادة المرأة.. ما بعد القرار”

(أنحاء) – الشيماء عبدالعزيز :-
ينظم ملتقى “إعلاميون” بالتعاون مع شريكه الاستراتيجي الجامعة العربية المفتوحة مساء غدًا السبت؛ ندوة بعنوان “قيادة المرأة.. ما بعد القرار” على مسرح الجامعة في حي حطين بالرياض (مخرج 2).
ويشارك في الندوة التي تديرها الزميلة نورة الحويتي عضو “إعلاميون” كلٌّ من: الدكتورة ثريا العريض عضو مجلس الشورى، والأستاذة بنية الملحم كاتبة وباحثة ومستشارة بشؤون الأمن وعضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود، والدكتور سعود المصيبيح مستشار إعلامي وتربوي.
وتناقش الندوة التي تنطلق 8 مساء على مسرح الجامعة العربية المفتوحة بحي حطين “مخرج 2″؛ آلية التعامل مع القرار التاريخي لقيادة المرأة السعودية، كيفية تأهيل الشارع للتعامل مع قيادة المرأة، وإيجابيات قيادة المرأة اقتصاديًّا واجتماعيًّا وأمانًا أسريًّا.
من جانبه، أكد الأستاذ عبد العزيز العيد رئيس “إعلاميون” حرص الملتقى على مواكبة الشأن المحلي، وما تصدره القيادة الحكيمة من قرارات تسهم في تسريع عجلة التنمية، وإيجاد حلول جذرية، قائلاً: منذ انطلاقة “إعلاميون” قبل 17 عاماً وهو جسر تواصل متين بين المواطن والمسؤول، ومنبراً لتعزيز توجهات الدولة التنموية والتطويرية والإصلاحية.
أبدى رئيس “إعلاميون” غبطته بتنظيم الملتقى ندوة (قيادة المرأة.. مابعد القرار)، ومعبراً عن شكره لمتحدثيها لتجاوبهم السريع، وشكره العميق لشريكهم الاستراتيجي، وأبان: نعتز في “إعلاميون” بشراكتنا الاستراتيجية مع الجامعة العربية المفتوحة، كما أثمن وأشكر زملائي في مجلس الإدارة وفريق الأمانة العامة للملتقى بقيادة أخي ناصر الغربي الأمين العام ل “إعلاميون”، لسرعة حركة العمل وترتيب الفعاليات بالشكل اللائق.
ودعى العيد أعضاء وعضوات “إعلاميون” على وجه الخصوص والزملاء والزميلات الإعلاميين والإعلاميات للتفاعل والحضور، كما وجه الدعوة لعموم المهتمين بالقرار الملكي التاريخي بالحضور والمشاركة.