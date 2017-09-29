29 سبتمبر 2017 مـ / موافق 10 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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النصر يداوي جراحه بالليث

بتاريخ رياضة | الكاتب :

(أنحاء) – بدر سابق :-

التقى فريق النصر مع الشباب بالجولة الخامسة من دوري المحترفين السعودي اللقاء الذي أسعد جماهير النصر وعمق أحزان جماهير الشباب عطفاً على نتيجة اللقاء التي انتهت بهدف وحيد لنادي النصر مقابل لاشئ.

وسجل للنصر محترفه فوزير في الدقيقة ٦٧ من عمر اللقاء الذي شهد طرد للاعب الشباب عبدالله الفهد في تمام الدقيقة ٤٩ من عمر اللقاء.

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