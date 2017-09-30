29 سبتمبر 2017 مـ / موافق 10 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | صياد يمني يُفجر لغم زرعه الحوثيون في البحر

بتاريخ شبكات اجتماعية ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

استطاع صياد يمني أن يدمر لغماً بحرياً زرعته الميليشيات الحوثية الانقلابية في المياه الإقليمية اليمنية قبالة أحد الشواطئ.

وتمكن الصياد الذي كان يتجول بقارب صغير من ملاحظة اللغم البحري، وقرر بعد ذلك تدميره عن طريق ربطه بحبل ووصله بقاربه.

ونجحت خطة الصياد، حيث شوهد في مقطع مصور من داخل القارب اللغم وهو يُحدث انفجاراً كبيراً، ما أدى إلى تحييد خطره على السفن وقوارب الصيد التي تجوب المياه.

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