29 سبتمبر 2017 مـ / موافق 10 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | مهدد النساء بالحرق يعتذر.. ويؤكد: “الموضوع طقطقة”

بتاريخ شبكات اجتماعية ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

قدم الشاب الذي هدد النساء بالحرق، أمس (الجمعة)، عبر مقطع متداول جديد لكافة نساء المملكة، مؤكدا أنه لا يقصد إيذاءهن، بل كان الأمر برمته من باب “الطقطقة” والمزاح.

وقال في المقطع الجديد: “أقدم اعتذاري لأي واحد أخذ فكرة عني والله العظيم إني جبت الموضوع طقطقة والله مدري إنه كذا.. والله العظيم”.

وكانت شرطة الشرقية ألقت القبض عليه إثر أمر من أمير الشرقية سعود بن نايف والنائب العام بالقبض عليه، حيث انتشر مقطع فيديو له، أمس الخميس، مهددًا بإحراق سيارة كل امرأة متعطلة يصادفها.

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