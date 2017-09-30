“صحة الطائف” توسع مواقف المستشفيات لاحتواء سيارات الموظفات

بتاريخ سبتمبر 29, 2017

(أنحاء) – الشيماء عبدالعزيز :- ينظم ملتقى “إعلاميون” بالتعاون مع شريكه الاستراتيجي الجامعة العربية المفتوحة مساء غدًا السبت؛