أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»“صحة الطائف” توسع مواقف المستشفيات لاحتواء سيارات الموظفات
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
وزير التعليم لـ “قينان الغامدي”: لاتزايد علين...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- نشر وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى مقالاً بعنوان “على رسلك أخي قينان” في صحيفة
-
المرور يعلن القبض على قائد مركبة نقل المعلمات...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- أعلنت الإدارة العامة للمرور إلقائها القبض على قائد مركبة نقل معلمات كان يسير بسرعة
-
صور | محافظ ظهران الجنوب يؤدي صلاة الميت على ...بتاريخ
ظهران الجنوب – واس :- أدى محافظ ظهران الجنوب محمد بن فلاح القرقاح في الجامع الكبير بمركز الغايل
-
ملتقى “إعلاميون” يواكب القرار الملكي التاريخي...بتاريخ
(أنحاء) – الشيماء عبدالعزيز :- ينظم ملتقى “إعلاميون” بالتعاون مع شريكه الاستراتيجي الجامعة العربية المفتوحة مساء غدًا السبت؛