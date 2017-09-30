29 سبتمبر 2017 مـ / موافق 10 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“صحة الطائف” توسع مواقف المستشفيات لاحتواء سيارات الموظفات

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

وجّه مدير صحة الطائف، صالح المونس، اليوم (الجمعة)، مديري المستشفيات بسرعة إيجاد مواقف مخصصة لمنسوبات المستشفى ضمن المواقف الخاصة والعامة، عن طريق توسعة مواقف المستشفيات.

وأكد المتحدث الرسمي لصحة الطائف، عبدالهادي الربيعي، أن توسعة وتهيئة المواقف العامة بالمستشفيات يضمن إيجاد مواقف للمنسوبات، تماشيًا مع الأمر السامي.

وأشار الربيعي إلى وجود لجنة مختصة في كل مستشفى لمتابعة الموقف، حيث تعمل الإدارة على وضع الآليات التنفيذية لضمان تطبيقه، خصوصًا مع زيادة عدد المنسوبات، علمًا بأن النسبة الأكبر من كوادر المستشفيات من الطواقم النسائية.

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