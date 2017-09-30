29 سبتمبر 2017 مـ / موافق 10 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | “التحالف” يبث تسجيلات جديدة لقصفه ميليشيات الحوثي وصالح على الحدود السعودية

بتاريخ أنحاء العالم ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

بثت قيادة التحالف العربي اليوم (الجمعة)، تسجيلات تظهر استهداف القوات المشتركة لميليشيات الحوثي وصالح على الحدود الجنوبية للسعودية، قصفت خلالها متسللين من عناصر الانقلابيين والقناصين وعربات نقل الأسلحة والصواريخ، إضافةً إلى قطع خطوط الإمداد والهاونات، وتدمير الكهوف التي تتخذها عناصر الميليشيات ملاجئ آمنة.

كما استهدفت الوحدات الدفاعية للقوات المشتركة محاولات تسلل وتجهيزات عسكرية لمهاجمة القرى والمدن السعودية على الحدود.

وأشارت مصادر إلى سقوط المئات من القتلى والجرحى للميليشيات على الحدود، وتدمير آليات وعتاد عسكري، ضمن عمليات عسكرية مباغتة، وكمائن تم وضعها في مناطق عدة.

وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي، العقيد الطيار الركن تركي المالكي، إن التحالف يستخدم المنظومات الاستخباراتية على مدار 24 ساعة داخل اليمن أو على الحدود السعودية، كما يعمل أيضاً على مراقبة التحركات والاتصالات الخاصة بالميليشيات، مشيراً إلى أن التحالف يمتلك كافة الإمكانات لاكتشاف تلك التحركات.

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