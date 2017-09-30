29 سبتمبر 2017 مـ / موافق 10 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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وزير التعليم لـ “قينان الغامدي”: لاتزايد علينا وأنت تعسكر في مقاهي الشيشة.. ومغردون يستنكرون

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

نشر وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى مقالاً بعنوان “على رسلك أخي قينان” في صحيفة “الحياة” رداً على مقال للكاتب قينان الغامدي تناول من خلاله وزارة التعليم،  مبدياً تعجبه من الهجوم عليه واتهامه بالانتماء للفكر التنويري الصحوي وإتباع أساليب معينة للوصول إلى منصب وزير التعليم.

وبدأ العيسى مقاله بألفاظ وعبارات قاسية، استنكرها العديد من المغردين ومرتادي مواقع التواصل، واعتبروها تجاوزاً للنقد خاصة من رجل دولة مسؤول.

وأكد العيسى خلال مقاله أن اتهامات الكاتب بفقدان العزيمة والحزم في مسيرة عمله في الوزارة، لم تكن السبب في كتابته هذه المقالة، موضحا أن ما أثاره في مقالة الكاتب نقطتان، هما: أولاً: محاولة التشكيك في انتمائه الوطني وهويته الإصلاحية بالقول إنهم «صحويون قدماء، محبون للصحوة، ومستترون»، ويبرهن على ذلك بأن مسرحية «وسطي بلا وسطية»، التي عرضت أبان عمله في كلية اليمامة، مؤكدا أنه يفتخر بكتابة نصها.

 وأضاف العيسى: “ما يصلني من ثناء ومن تقويم إيجابي لعملي حتى الآن، من قيادتنا الحكيمة، ومن المنصفين، الشيء الكثير، وهو يغنيني عن البحث عن تقويم من شخص فشل حتى الآن في مسؤولياته العملية كافة، معلما سابقاً، ثم صحافياً، ورئيس تحرير”.

وتابع: “مسكين هذا العقل المريض، المسكون بهواجس التيارات والصراعات الحزبية. نسي الكاتب أن ما قدمته كلية اليمامة أثناء عملي مديراً لها من أعمال تحارب الفكر المتشدد لم تكن فقط من خلال المسرحية، وإنما هي عشرات الأعمال الخالدة، أذكر منها أن كلية اليمامة هي أول من سمحت للنساء بالجلوس في المسرح الرئيس للمشاركة في الندوات والمحاضرات من دون حواجز أو صالات خاصة، وهي أول من سمح للطالبات بالخروج من الكلية من دون موعد محدد للخروج، وهي أول من شكل فريق كرة قدم نسائي، وهي أول من أقام معرضاً للتعليم العالي يشاركن فيه النساء لتمثيل الجامعات وتقديم المعلومات عنها، وهي أول من نظم برنامجاً للتدريب الدولي شاركن فيه الطالبات كالطلاب سواء بسواء، وكانت من أكثر الجامعات اهتماماً بالمسرح الجامعي وبالنشاطات الثقافية والمعارض الفنية وغيرها كثير”.

وأضاف: “كما يمكنني أن أشير إلى أنه على المستوى الشخصي فإن إحدى بناتي كانت من أولئك النسوة اللاتي تحدين حظر قيادة المرأة السيارة في 26-10-2014، وقادت سيارتها في شوارع الرياض، وأوقفتها الشرطة وقادتها إلى المركز، واضطررت إلى زيارة المركز وتوقيع تعهد بعدم تكرار المحاولة، فلا تزايد علينا بليبرالية مزعومة، وأنت «تعسكر» في مقاهي الشيشة، و«تتبطح» أمام شاشات التلفاز”.

وتابع العيسى: “النقطة الأخرى، التي أثارتني في مقالة الكاتب قينان الغامدي، هي دعوته لي لترك مناكفات التيارات لكتاب الصحف ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، وأن أنصرف إلى وزارتي لأداوي عللها، وأنا أتساءل عن أي ظلم يقترفه الكاتب هنا؟”.

وختم مقاله قائلا:” لا بد من أن أشير إلى أنه إذا كان الكاتب أو أحد القراء يعتقد أن إصلاح التعليم يمكن أن يحدث بين عشية وضحاها، أو خلال عامين أو ثلاثة، فهو واهم، ولا يعرف طبيعة النظام التعليمي، وتعقيداته المتناهية، ناهيك عن أن وزارة التعليم اليوم هي عبارة عن أربع وزارات، بعد ضم رئاسة تعليم البنات، والمعارف، والتعليم العالي، والمؤسسة العامة للتدريب التقني في وزارة واحدة، فلذلك هون على نفسك يا أخي قينان، وابتعد عن مثل هذه التفاهات. غفر الله لنا ولك”.

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