لماذا أكتب عن العرفج ؟

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كما هو معروف عن د. ماجد السليمان بطيب قلبه ودماثة خلقه هو كذلك على تواصل مع جميع شرائح المجتمع .. يتميز د. ماجد السليمان بحبه لخدمة الناس وحب الناس له فلم أَجِد شخصاً لا يذكره الا بخير .. د. ماجد هو أحد نجوم الملاعب سابقاً ونجوم الطب الرياضي حالياً.
دكتورنا الفاضل كنت محظوظا جدا أن أكون قريباً منك وهذا بلا شك شرف لي