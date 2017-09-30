1 أكتوبر 2017 مـ / موافق 11 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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لماذا أكتب عن العرفج ؟

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء | الكاتب :

أخذت قلمي لكي أكتب بعضا من السطور عن الصديق د.احمد العرفج، ولكن لم أعرف كيف أبدأ الكتابة عنه لشخصيته ونمطه الذي يعتبر نموذجا جديدا، نستطيع القول أنه “حداثة ” في هذه الحقبة، فهو في تصوري نجيب محفوظ السعودية ببساطته وطيبة قلبه والتصاقه بالبسطاء وحبهم له .أما قلمه الساحر فهو أيقونة ستذكرها الأجيال القادمة .

أعود إلى البداية مع د.العرفج عندما وجه لأخي الأكبر د.محمد السليمان ولي لحضور وجبة الإفطار الرمضانية في منزله، حيث اجتمع في شقته مجموعة من الشباب منهم الشاعر الانيق سليمان الصقعبي والشاعر الفذ مفرح الشقيقي وكوكبة من الاعلاميين منهم أ.رجاء السلمي والمرحوم حسين الحارثي و أ. طراد الاسمري، وجلسنا في سطح شقته واستمعت واستمتعت الى حوارات ونقاشات ثرية شملت الأدب والفن والدين والجوانب الاجتماعية، ورغم اختلاف الأراء كان الحوار هادئا وجميلا بقيادة المايسترو الماهر د.العرفج .

تأملت شقته التي كانت بسيطة لكنها أنيقة ، ورائحة الكتب المعطرة بعبق التاريخ تفوح في كل مكان، ورأيت كيف يتعامل مع السائق والمديرة المنزلية ” تيما” كأنهما من أسرته.. هنا احسست أنني امام شخصية فريدة تحترمها حتى لو اختلفت معها لانه يملك اسلوبا سحريا في التعامل .

بعد ذلك  تابعت حواراته وبرامجه التلفزيونية وكتاباته الصحفية فكان مبدعا يذكرني بيوسف الثنيان في حرفنته في الانطلاق الى الامام بكل سلاسة ويسر رغم كل العقبات التي تصادفه.. والمفارقة العجيبة أنك عندما تختلف معه فيما يقول او يكتب تزداد حبا لشخصيته..

وأستطيع القول بأن د.العرفج شركة تطلق منتجاتها في نفس اللحظة وكل منتج له خصائصه بمعايير عرفجية، على سبيل المثال لا الحصر: المنتج الأول برامجه التلفزيونية. يطرح مواضيع تجعل المتلقي يستقبلها من ثلاثة مستقبلات ؛ أولهما : الإنصات للحوار لرقي الحوار ، وثانيهما التفكير في نتيجة لموضوع الحوار ، وثالثهما البحث والقراءة عن الموضوع وبذلك يصل د.العرفج إلى مبتغاه .

المنتج الثاني ؛ هو مقالاته الصحفية ،  وهي عبارة عن “طقطوقة ” من عدة أسطر خالية من التكلف لكن لها فكرة وهدف ومقترح يقدمه العرفج مع ترك مساحة للقارىء لكي يشارك في الهدف تبعا للموضوع المطروح .

المنتج الثالث : ” نشرة العرفج الالكترونية “عبارة عن رسائل واتس أب تحمل خلطة لمعظم منتجاته ، وهي عبارة عن ملخص يجمع فيه ” عامل المعرفة كل ما نشره في وسائل التواصل الإجتماعي و يضعها في طبق واحد بأسلوب مشوق و تشرف على رئاسة تحرير النشرة الأستاذة ” أمون الفارسي”

الآن ، هذه بعض الأثار العرفجية الإيجابية :

استطاع ان ينشر ثقافة المشي والقراءة في مجتمعه بكل ذكاء، حيث بدأ بالمشي العملي بحيث  يكون متواجدا مع الناس بنزوله للشارع خلال رياضة المشي، بعد ذلك ربط المشي بالإستماع إلى كتاب صوتي، لذلك اعتقد أنه يحتاج الى تكريم من عدة جهات مثل وزارة الصحة و هيئة الرياضة والشئون الاجتماعية .

و أخيرا ؛ اعتقد ان العرفج الكاتب الوحيد في عالمنا العربي الذي استطاع ان يوظف كل وسائل التواصل الإجتماعي ماشاءالله تبارك الله..

وإذا أردت أن ألخص العرفج في معادلة بسيطة سأقول :

” إنه رجل تصالح مع نفسه وخلع ثوب التكلف وتوشح بالفرح وفتح الأبواب الموصدة بمفتاح الجرأة والمنطق، واعتمد في طرحه على مبدأ تسليط الضوء على الحدث “.

د. ماجد صالح السليمان

استشاري جراحة العظام والطب الرياضي

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تعليق واحد

  1. Dr. Salman بتاريخ

    كما هو معروف عن د. ماجد السليمان بطيب قلبه ودماثة خلقه هو كذلك على تواصل مع جميع شرائح المجتمع .. يتميز د. ماجد السليمان بحبه لخدمة الناس وحب الناس له فلم أَجِد شخصاً لا يذكره الا بخير .. د. ماجد هو أحد نجوم الملاعب سابقاً ونجوم الطب الرياضي حالياً.

    دكتورنا الفاضل كنت محظوظا جدا أن أكون قريباً منك وهذا بلا شك شرف لي

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