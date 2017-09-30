30 سبتمبر 2017 مـ / موافق 10 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو| الكاتبة السعودية “حليمة مظفر” تكشف عن مواصفات السيارة التي سوف تقتنيها

بتاريخ شبكات اجتماعية ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – سلمان المالكي : ــ

تحدثت الكاتبة السعودية حليمة مظفر من خلال حسابها في موقع التواصل الإجتماعي “سناب شات” عن مواصفات السيارة التي سوف تقتنيها.

وذكرت أن أول المواصفات أن تكون إقتصادية، وأن تكون عملية، وأن يكون لونها ذهبي أو سماوي أو كحلي، وفي حال لم تتوفر هذه الألوان سيكون اللون الرمادي.

وأضافت أنها تجيد القيادة إلى حد ما، لكن من المستحيل أن تقود السيارة قبل أن تستلم الرخصة.

ومن المقرر أن يتم السماح للنساء بقيادة السيارة بعد الحصول على الرخصة اللازمة لذلك من المرور السعودي اعتبارًا من 10 شوال المقبل.

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