30 سبتمبر 2017 مـ / موافق 10 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مصر.. عدد السكان يتجاوز 104 ملايين نسمة

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

(أنحاء) – وكالات :-

أعلن رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أبو بكر الجندي، السبت، أن عدد سكان مصر زاد على 104 ملايين نسمة يعيش أكثر من 9 ملايين منهم في الخارج.

وقال الجندي في اجتماع حضره الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إن عدد المصريين في الداخل بلغ في 18 أبريل هذا العام 94 مليونا و798827 نسمة وإن عدد المصريين المقيمين في الخارج بلغ 9 ملايين و470674 نسمة.

وأضاف أن إجمالي العدد 104 ملايين و269501 نسمة.

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