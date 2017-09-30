صور | مواد غذائية مليئة بالحشرات تُغلق معمل حلويات في القنفذة

(أنحاء) – متابعات :-
ضبطت بلدية القوز بمحافظة القنفذة معملاً للحلويات، مخالفا للاشتراطات الصحية وبه مواد غذائية منتهية الصلاحية وحلويات، ومواد غذائية سائلة مليئة بالحشرات، بالإضافة لعدم وجود شهادات صحية للعاملين.
وأوضح المتحدث باسم بلدية القوز خليل الشيخي، أن المراقبين الصحيين بالبلدية باشروا بلاغاً بشأن وجود مخالفات بمصنع للحلويات، وعند مداهمة المصنع اتضح أنه مخالف للاشتراطات الصحية بالشكل المشار إليه.
وأكد المتحدث، أن المصنع جرى إغلاقه وصودرت جميع المواد الغذائية المخالفة ومعظمها كانت معدة للتوزيع بجانب العديد من المعدات والمواد، كما تمت مصادرة آلة طباعة تستخدم لطباعة تاريخ الصلاحية، وأصباغ ضارة بالصحة، فيما ألقي القبض على العاملين واستدعي صاحب المصنع.