30 سبتمبر 2017 مـ / موافق 10 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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البنوك السعودية تكشف حقيقة دمج الأقسام النسائية والرجالية

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

نفى المتحدث الرسمي باسم البنوك السعودية ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن توجه بعض البنوك إلى الاختلاط بدمج الفروع النسائية مع الرجالية.

وأكد الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية طلعت حافظ أن ما يُروَّج له عن توجُّه البنوك لإلغاء ودمج الفروع النسائية مع فروع الرجال غير صحيح.

كما شدد على أن البنوك ملتزمة بإجراءات التوظيف لعمل المرأة في بيئه عمل ذات خصوصيه لها.

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