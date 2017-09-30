مطار ينبع.. إحباط محاولة لتهريب كمية من “الهيروين” المخدر داخل أحشاء مسافر

(أنحاء) – متابعات :-
أحبط جمرك مطار الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز بمحافظة ينبع محاولة لتهريب كمية من مادة “الهيروين” المخدرة تزن 878.7 جرام، كانت مخبأة في أحشاء أحد المسافرين.
وكشف مدير عام جمرك المطار محمد المحمادي، أن إجراءات معاينة المسافرين العادية على متن إحدى الرحلات القادمة للمملكة قادت أحد المراقبين للاشتباه بأحد الركاب.
وأضاف المحمادي، أنه عند إخضاع الراكب المشار إليه لإجراءات الفحص بواسطة جهاز فحص الأحشاء، أظهر أنه يخبئ 110 كبسولات داخل أحشائه، اتضح أنها تحتوي بداخلها على 878.7 جرام من مادة “الهيروين” المخدرة، فجرى التحفظ عليه وإجراء اللازم نظاماً.