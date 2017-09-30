30 سبتمبر 2017 مـ / موافق 10 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | اشتعال سيارة “مفحط” بعد اصطدام مروع بعامود كهربائي في القويعية

بتاريخ حوادث ،شبكات اجتماعية ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

تداول رواد مواقع التواصا الاجتماعي مقطع فيديو وثّق لحظة احتراق سيارة بعدما اصطدم قائدها خلال ممارسته “التفحيط” بعامود كهربائي على جانب أحد الطرق الرئيسية قيل إنه في محافظة القويعية.

وأظهر المقطع “مُفحطاً” وهو يقود سيارة بسرعة عالية قبل أن يفقد السيطرة عليها ويصطدم بعامود كهربائي على جانب الطريق؛ ما تسبب في اشتعال النيران بسيارته في الحال.

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