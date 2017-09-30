30 سبتمبر 2017 مـ / موافق 10 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“الإسكان”: قادرون على حصر الأراضي البيضاء عبر الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

قال عبدالحميد الحماد مدير التسجيل ببرنامج رسوم الأراضي البيضاء، إن وزارة الإسكان قادرة على حصر الأراضي الخاضعة لنظام الرسوم، التي لم يلتزم أصحابها بالتسجيل، من خلال الربط الإلكتروني مع مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وأشار الحماد إلى أن الوزارة ستستخدم إيرادات الرسوم للصرف على مشاريع الإسكان والبنية التحتية، بما يدعم العرض في قطاع الإسكان لتقديم الحلول والمنتجات.

كما بيّن أن الوزارة تعتزم تحصيل رسوم الأراضي عن طريق خدمة “سداد”، عبر فروع البنوك، أو عبر أجهزة الصرف الآلي، أو المواقع الإلكترونية للبنوك، مبيناً أن الوزارة خصصت 8 خدمات إلكترونية؛ لتسهيل إجراءات تسجيل الأراضي، وإتمام خدماتهم دون الحاجة لمراجعة مبنى الوزارة.

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