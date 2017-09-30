30 سبتمبر 2017 مـ / موافق 10 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“الإسكان” تكشف عن تفاصيل سير مشروعاتها في منطقة مكة المكرمة

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أكدت وزارة الإسكان أن لديها حزمة من المشاريع الجديدة التي يجري تنفيذها في منطقة مكة المكرمة، إلى جانب متابعتها عملية التسجيل لرسوم الأراضي هناك، وهو ما سيساعد في دعم المعروض من الأراضي بأسعار مناسبة.

وفيما يخص المشاريع التي يجري العمل عليها في المنطقة، أوضح المتحدث الرسمي للوزارة سيف السويلم، أن موقع الجعرانة بمكة تم تعميد استشاري للقيام بأعمال التصميم فيه، وسيتم استكمال التصاميم بعد إزالة التعديات بالموقع، أما موقع بوابة مكة فقد تم تعميد استشاري للتصميم مؤخرًا، وجارٍ عمل التصاميم اللازمة؛ لاعتماد المخططات، تمهيدًا للحصول على موافقة طرح المشروع للتنفيذ.

وأشار إلى أن أعمال الدراسات والتصاميم انتهت في الموقع الشمالي بمحافظة الجموم، وجارٍ تسليم الموقع لمقاول التنفيذ، إضافة إلى دراسة بقية المواقع بالمحافظة للاستفادة منها بالتوازي مع حجم الطلب الموجود في بوابة “الإسكان”، حسب صحيفة “سبق”.

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