30 سبتمبر 2017 مـ / موافق 10 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»النيابة العامة تصدر أمراً بالقبض على مغرد هدد بقتل مؤيدي قيادة المرأة للسيارة
﻿

النيابة العامة تصدر أمراً بالقبض على مغرد هدد بقتل مؤيدي قيادة المرأة للسيارة

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أفادت مصادر بأن النيابة العامة أصدرت أمراً بالقبض على مغرد وصف كل مؤيد لقرار قيادة المرأة للسيارة بالديوث الذي يجب أن يقتل.

وتوعدت النيابة العامة برصد جميع التجاوزات وملاحقة أصحابها حفاظاً على أمن المجتمع وسلامة أفراده من أصحاب دعوات التحريض.

وأكد المصدر أن النيابة العامة لديها الإمكانات اللازمة البشرية والتقنية التي تدعم توجهها الجديد نحو حماية المجتمع وحفظ حقوقه، كما شددت على أنها ستقوم بدورها المنوط بها في خدمة المجتمع وحمايته من أيدي العابثين ومثيري الفتنة.

يذكر أن النيابة العامة كانت قد أصدرت قبل يومين أمراً بالقبض على شاب هدد في مقطع فيديو بالاعتداء على النساء.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق