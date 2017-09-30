30 سبتمبر 2017 مـ / موافق 10 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | لص يتنكر بزي نسائي أثناء سرقة محالٍ في مكة.. والشرطة تطيح به

بتاريخ أنحاء الوطن ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

ألقت شرطة مكة المكرمة القبض على لص تنكر في زي نسائي أثناء قيامه بسرقة الصيدليات والمحلات التجارية تحت تهديد السلاح.

وأوضحت مصادر، أن الجهات الأمنية تلقت بلاغاً قبل عدة أشهر، عن دخول شخص مرتدياً عباءة نسائية إلى المحلات التجارية، وتهديد البائعين بالسلاح، لافتة إلى أن الشرطة ألقت القبض على اللص، وتبيّن أنه مواطن عشريني.

وأضافت أن اللص اعترف بجميع جرائم السطو التي نفذها، بعدما جرى تسليمه لقسم شرطة التنعيم بالعاصمة المقدسة.

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