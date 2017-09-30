30 سبتمبر 2017 مـ / موافق 10 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مصادر: السجن 5 سنوات وغرامة نصف مليون ريال عقوبة المتحرشين في النظام الجديد

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أفادت مصادر مطلعة بأن النظام الجديد لمكافحة التحرش والابتزاز ينص على عقوبات مشددة تردع المتحرشين من الجنسين «ذكور وإناث».

وأوضحت المصادر أن النظام الجديد ينص على أن العقوبة تصل إلى السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقاً لصحيفة “الوطن” .

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