1 أكتوبر 2017 مـ / موافق 11 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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السلطات الأسبانية تغلق أكثر من نصف مراكز الاقتراع لمنع استفتاء كاتالونيا

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

(أنحاء) – وكالات :-

أعلن ممثل الحكومة الاسبانية في كاتالونيا انريك ميو السبت ان الشرطة ختمت بالشمع الاحمر اكثر من نصف مراكز الاقتراع البالغ عددها 2300 في كاتالونيا حيث تريد السلطات الانفصالية تنظيم استفتاء محظور الاحد.

وقال ميو للصحافة الاجنبية في مقر الشرطة “من أصل 2315 مركز تصويت (…) ختم 1300 بالشمع الاحمر”.

وأضاف ان 163 من هذه المراكز يحتلها ناشطون يحق لهم مغادرتها لكن لا احد يستطيع دخولها.

واحتل الانفصاليون الكاتالونيون عشرات المدارس التي تم اختيارها مراكز تصويت بهدف منع الشرطة من اغلاقها.

ويثير الاستفتاء خلافات في الاقليم الغني الواقع بشمال شرق اسبانيا، اذ يضع المسؤولين الكاتالونيين في مواجهة الحكومة المركزية في واحدة من أكبر الازمات التي تشهدها اسبانيا منذ تفعيل الديموقراطية بعد وفاة الدكتاتور فرانسيسكو فرانكو في 1975.

كما يثير انقسامات بين الكاتالونيين أنفسهم، وان كانت غالبية كبيرة منهم ترغب في تسوية المسألة في تصويت قانوني.

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