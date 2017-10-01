1 أكتوبر 2017 مـ / موافق 11 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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حساب المواطن يكشف حقيقة صرف 3 آلاف ريال لكل مستفيد

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

نفى برنامج “حساب المواطن” صحة خطاب الصرف المتداول عبر وسائل التواصل، والذي يشير إلى أن قيمة الاستحقاق ستكون 3 آلاف ريال، مؤكداً أنه لم يتم حتى الآن إقرار السياسات أو قيمة الاستحقاق.

وأوضح الحساب الرسمي لخدمة عملاء برنامج “حساب المواطن” على “تويتر”، رداً على تساؤل بشأن صحة الخطاب المتداول: “حتى الآن لم يتم الإعلان عن السياسات أو قيمة الاستحقاق وفي حال إقرارها سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية والحساب الرسمي”.

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