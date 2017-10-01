1 أكتوبر 2017 مـ / موافق 11 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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تعليم جازان يعلن استمرار تأجيل الدراسة في العارضة

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

قررت إدارة تعليم جازان استمرار تأجيل عودة الطلاب والطالبات إلى المدارس، على أن يعود الكادر التعليمي والإداري.

وأوضح المتحدث الرسمي لتعلیم جازان، يحیى عطیف، أنه نظرا لاستكمال الجوانب التعلیمیة بمدارس العارضة، فقد تقرر أن تعود الھیئة التدريسیة والإدارية لأعمالھا ًغدا الأحد، بینما سیعود الطلاب والطالبات إلى مقاعد الدراسة يوم الأحد المقبل الموافق 18-1-1439 هـ.

ويأتي ذلك بعد نحو أسبوع من تعليق الدراسة بمدارس محافظة العارضة في جازان، بعد إصابة إحداها بمقذوف حوثي.

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