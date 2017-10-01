1 أكتوبر 2017 مـ / موافق 11 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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المملكة تتقدم للمركز السابع عالميًا في كفاءة الإنفاق الحكومي

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

تقدمت المملكة العربية السعودية إلى المركز المركز السابع عالميا في مؤشر “كفاءة الإنفاق الحكومي” في تقرير التنافسية العالمي 2017، بعد أن كانت في المركز الثاني عشر في العام السابق.

ويعد مؤشر كفاءة الإنفاق الحكومي أحد المعايير الفرعية في تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس” في سويسرا، والذي يعد من أهم التقارير العالمية التي ترصد بشكل سنوي أداء اقتصادات دول العالم .

يشار إلى أن الدولة قامت العام الماضي بتأسيس مكتب لترشيد الإنفاق التشغيلي والرأسمالي لرفع كفاءة الإنفاق الحكومي، حيث نجح في توفير نحو 17 مليار ريال خلال الشهور الأولى من هذا العام.

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