1 أكتوبر 2017 مـ / موافق 11 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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بعد إقالته من تدريب “بايرن ميونيخ”.. أنشيلوتي يدرب أطفالًا في القدس

بتاريخ رياضة | الكاتب :

(أنحاء) – وكالات :-

بعد إقالته من تدريب بايرن ميونيخ الخميس الماضي 28 سبتمبر تنتشر التكهنات حول مستقبل المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي (58 عاما).

وفي حين يجري الحديث عن الدوري الإيطالي والانجليزي والصيني فإن المؤكد هو أن المحطة القادمة للمدرب الأيقونة، هي فريق أطفال في مدينة القدس.

وسيبدأ أنشيلوتي يوم الإثنين الثاني من أكتوبر في تدريب فريق من الأطفال من مختلف الأديان في ملعب لكرة القدم في حي الأرمن بالقدس، في إطار مشروع خيري إيطالي اسمه “مشروع أسيسي للسلام”، علما بأن هذا الملعب افتتح قبل عام بفضل التبرعات، بحسب ما كتب موقع “شبورت1” الألماني.

ومشروع أسيسي للسلام (Assisi for Peace) انطلق بدعم من بعض كبار الرياضيين في العالم من بينهم، سائق فيراري الألماني سيباستيان فيتل وزميله الفنلندي كيمي رايكونن، ونجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش، والحارس الإيطالي الأسطوري جيانلويجي بوفون، وكذلك أسطورة الدرجات النارية فالنتينو روسي.

وبعد محطته في القدس سيأخذ أنشيلوتي استراحة مؤقتة من التدريب ويبقى في كندا، موطن زوجته ماريان، بحسب ما نقل “شبورت بيلد” عن وسائل إعلام إيطالية.

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