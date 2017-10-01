لحظات مخيفة لركاب رحلة “اير فرانس” إلى أمريكا بعد انفجار المحرك | فيديو وصور

(أنحاء) – وكالات :-
نجح قائد طائرة شركة آيرفرانس المتجهة إلى لوس أنجلوس، في الهبوط الاضطراري بها في جزيرة كندية بعد انفجار أحد محركاتها وهي تحلق فوق المحيط الأطلنطي.
وروى عدد من الركاب، لحظات الخوف والرعب التي تملكتهم عندما شاهدوا أحد محركات الطائرة على الجانب الأيمن منها وقد انفجر، فيما كانت الطائرة في رحلتها الطويلة من العاصمة الفرنسية باريس إلى لوس أنجلوس في الولايات المتحدة.
ونشر عدد من الركاب على تويتر صورا ومقاطع فيديو للمحرك المنفجر، وروت راكبة تدعى “سارة إميغ” أن الركاب والطاقم أحسوا بالذعر، بعد أن سمعوا صوتا عاليا عند انفجار المحرك، ثم اهتزت الطائرة بشدة، ولم تكن مطبات هوائية معتادة.
وظلت الطائرة وهي من طراز “ايرباص”، تهتز لمدة 20 دقيقة قبل أن تستقر في الهواء، وسط خوف وذعر الركاب، خاصة بعد أن أبلغهم قائد الطائرة، أن محركا قد انفجر، وأنه سيقوم بهبوط اضطراري على جزيرة غوس باي، الكندية.
وأوضح أحد الركاب أن الطائرة حلقت بعد ذلك لمدة ساعتين كاملتين، قبل أن يتمكن قائدها من الهبوط بها بكل هدوء وسلام، فيما كان القائد والطاقم يطلعونهم على ما يحدث أولا بأول، منذ انفجار المحرك.