1 أكتوبر 2017 مـ / موافق 11 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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سفارة المملكة في فرنسا تحذر من شخص يدعي أنه إداري لديها

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

حذرت سفارة المملكة في فرنسا أمس(السبت) من شخص يدّعي أنه يعمل إداريا في سفارة خادم الحرمين الشريفين في باريس.

وذكرت السفارة، في بيان لها، أنه بالإشارة إلى ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن شخص يدّعي بأنه “إداري في سفارة المملكة في باريس”،فإن هذا الشخص كان موظفا سابقا في سلك التعليم.

وأشارت السفارة إلى أنه لم يعد على علاقة بالسفارة، حيث انتهى إيفاده في شهر رمضان الماضي، وليس له أي صلة بالمدرسة أو بالسفارة منذ ذلك التاريخ.

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