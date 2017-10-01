1 أكتوبر 2017 مـ / موافق 11 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | الجيش الأمريكي يختبر واحدة من أسرع المروحيات الهجومية في العالم

بتاريخ أنحاء العالم ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أوضح تقرير نشره “إيرفورس – تكنولوجي” أن أسرع مروحية تخدم في الجيش الأمريكي الآن هي “سي إتش – 47 إف شينوك” حيث تصل سرعتها القصوى إلى أكثر من 300 كيلومتر في الساعة.

وربما يتغير ذلك قريبا حيث يختبر الجيش الأمريكي حاليا المروحية “سيكورسكي إس – 97” تمهيدا لدخولها الخدمة لتصبح واحدة من أسرع المروحيات الهجومية في العالم بسرعة تتجاوز 410 كيلومترات في الساعة.

لم تتوقف مميزات “إس – 97” فقط عند سرعتها، فقد كشفت شركة “لوكهيد مارتن” المصنعة للمروحية عن أنها مزودة بمحركات قوية وإمكانية إطلاق صواريخ “هيل فاير” وصواريخ “هايدرا” وبندقية آلية عيار 7.62 ملليمتر مع إمكانية نقل ستة عسكريين بعتادهم.

أكدت “لوكهيد مارتن” على أن “إس – 97” سوف تنفذ المهام التي يمكن أن توكل للمروحية الهجومية الشهيرة “أباتشي – 64” في عمليات قتالية وإنقاذ وإخلاء.

ويمكن أيضا إعادة تزويد “إس 97” بالوقود جوا والعمل في درجات حرارة متفاوتة والتحليق على ارتفاع ثلاثة آلاف متر.

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